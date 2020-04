Non si riuscirà a fare più di una ripartenza in Serie A. Rinnovi oltre Giugno ed altro su RPN

Di Lello, procuratore aggiunto FIGC: non mi sarei affidato completamente alla comunità scientifica che non ha dato una straordinaria prova in queste settimane. Non scendo su questo terreno, non è giusto. Per quello che riguarda il calcio penso – ed azzardo una previsione – che non si riuscirà a fare molto di più di una ripartenza della Serie A

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare di una eventuale ripartenza della serie A, interrotta a causa della pandemia dovuta al coronavirus, dei rinnovi contrattuali dei calciatori oltre il mese di Giugno e di altro.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net:

Vulpis: “Qualora ci dovessero essere casi Covid alla ripartenza, richiudere il campionato in malo modo darebbe un’ulteriore botta al sistema del calcio”

Marcel Vulpis, direttore Sport Economy: “Non conosco personalmente Vertelli, ma tutti ne parlano bene. Oltretutto ha ricevuto già da tempo diverse minacce contro la sua persona, l’hanno lasciato un po’ solo e per fare un parallelismo come il Governo sta lasciando noi italiani. CONI lascia solo Gravina? Non credo. Malagò ha sicuramente la passione per il calcio, ma è più vicino al mondo delle Olimpiadi. Il suo circolo per molti anni ha sfornato molti azzurri importanti. Oggi la tutela sanitaria è fondamentale rispetto a qualsiasi esigenza quindi calca quest’onda che eticamente non è contestabile.

Il calcio fa bene a trovare soluzioni perché è un’industria e non va fermata, ma dico una cosa in anticipo: qualora ci dovessero essere casi Covid alla ripartenza, richiudere il campionato in malo modo darebbe un’ulteriore botta al sistema del calcio. Ad oggi lo Stato italiano dovrebbe portare i libri in Tribunale, l’alternativa è andare in Europa a calarsi le braghe in linea di principio.

Credo che questa classe politica abbia talmente paura di fare ulteriori errori, dopo gli orrori a cui abbiamo assistito, che proprio sul tema della piattaforma dell’aggregazione sociale del calcio, non vuole finire sulla griglia. Se un politico è impavido deve dimettersi dall’incarico, non c’è un’altra opzione. Abbiamo bisogno di persone che siano veloci e decisi nella risposta. Stiamo riaprendo il 4 Maggio e non abbiamo tamponi: andiamo in guerra con le scarpe rotte”.

Chiariello: “Non mi sta bene che siamo nelle mani di due incompetenti come Speranza e Spadafora”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Oggi abbiamo detto che è il giorno nero di Repubblica. Un giornale romano fondato da Eugenio Scalfari negli anni ’70 ed io sono tra quelli che comprò il n°1 di quel giornale.

Nacque inizialmente con un’idea: un giornale per élite di sinistra, pensate che usciva 6/7 tranne il lunedì. Non aveva redazione sportiva, quindi capirete che tipo di impostazione aveva il giornale: politico, economico, culturale. E’ durata poco questa scelta, fu messa una redazione sportiva, con grandissime firme. Repubblica fu costretta a fare un’operazione di giornalismo serio chiedendo scusa pubblicamente a Remo Gaspari.

Quando ci fu il terremoto dell’80 fu attaccato pesantemente perché stava dormendo, lui che era il RAS d’Abruzzo poi si scoprì che fu uno dei più bravi, un De Luca dell’epoca che fece bene per il suo territorio. A volte anche un politico avversato, di potere, clientelare se ama il suo territorio, fa qualcosa per la sua terra. Avere un ragazzetto come Ministro della Salute ed uno come Spadafora al Ministero dello Sport, non mi sta bene. Non mi sta bene che siamo nelle mani di due incompetenti come loro”.

Chiacchio: “Multe del Napoli? E’ giusto che un calciatore che deve rinnovare metta sul tavolo la questione delle multe sull’ammutinamento”

Eduardo Chiacchio, avvocato: “I contratti da prolungare sono da innestare nel rapporto tra giocatori e società. E’ stato molto importante l’intervento della UEFA che ha affermato che entro il 2 Agosto si deve chiudere il campionato e che quindi i contratti vanno prolungati.

Per chi ha un contratto prolungato, non cambia nulla, per chi ha un contratto in scadenza, chi vuole continuare a giocare, si può fare. Multe del Napoli? E’ giusto che un calciatore che deve rinnovare metta sul tavolo la questione delle multe sull’ammutinamento. E’ un aspetto molto rilevante ed è più che legittimo che un calciatore chieda per la risoluzione”.

Marrucco: “Rinnovi oltre Giugno? Se lasciamo al singolo giocatore la possibilità di eccepire qualcosa, se ne esce difficilmente”

Fulvio Marrucco, avvocato: “In questo momento è una vicenda tutta da scoprire, aperta. Il grande bivio sarà se il campionato viene sospeso o riprenderà ed in quel caso bisognerà fare le dovute verifiche. Ci troviamo di fronte ad una cosa mai accaduta, quindi bisognerà come capire per estendere i contratti.

So che il Napoli sta trattando con i propri atleti per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno per il resto sarà tutto da concludere con accordi quantomeno collettivi. Se lasciamo al singolo giocatore la possibilità di eccepire qualcosa, se ne esce difficilmente.

Navigare a vista è d’obbligo e di volta in volta si lavorerà, caso per caso. E’ una situazione estremamente complessa, ancor più se scendiamo di categoria con Serie B e LegaPro dove magari sarà sospeso il campionato nel tentativo di salvare le squadre in testa che avevano già vinto il campionato. Multe al Napoli? Sentendo più di uno di loro, non è la multa che preoccupa, ma il discorso è legato ai diritti d’immagine”.

Di Lello: “Non si riuscirà a fare più di una ripartenza in Serie A, escludo LND e Lega Pro, ma in Serie B non tutte le società sono in grado”

Marco Di Lello, procuratore aggiunto FIGC: “Non mi sarei affidato completamente alla comunità scientifica che non ha dato una straordinaria prova in queste settimane. Non scendo su questo terreno, non è giusto. Per quello che riguarda il calcio penso – ed azzardo una previsione – che non si riuscirà a fare molto di più di una ripartenza della Serie A.

Non so se la Serie B ripartirà, c’è bisogno di uno sforzo economico importante, non so quante società possono farlo. Lo escludo in LegaPro e LND, in Serie A ci sono questioni economiche troppo importanti per non farla ripartire. Per quanto riguarda il nostro lavoro siamo pronti a riprendere per quello che è di nostra competenza, se deve azzardare una previsione, si farà uno sforzo importante per la Serie A e forse Serie B.

Premetto che in qualità di avvocato assisto l’ordine di biologi ed il professore Tarro che viene considerato eretico, stiamo producendo una serie di querele. La preoccupazione non è solo un giocatore che si ammala, ma qualche asintomatico, quindi occorrerà fare tamponi a tappeto per scovare tutti”.

Chiariello: “De Laurentiis e le multe, per 5 milioni, ne vale la pena rinnovare la vita di un club?”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Sarò molto rapido nel parlare del Napoli, c’è un solo argomento che vorrei sottoporre. De Laurentiis è un bravo imprenditore, molto capace e davvero intelligente. Non capisco perché non si rende conto che sta rischiando di rovinare tutto il lavoro fatto in questi anni perché incaponito con i danni d’immagine.

I calciatori stanno aspettando l’unico momento che hanno per avere voce in capitolo nei confronti del presidente. Nessuno di loro contesta la sanzione, sanno di aver sbagliato, nessuno di loro vuole trattare l’entità di quella sanzione.

Non si può pensare che io rinnovi un contratto sapendo che poi mi farai causa, chi va via ha la spada di Damocle sul collo, è evidente che tutti diranno di non voler parlare fin quando non si metterà per iscritto che non si farà causa. Per 5 milioni, ne vale la pena rinnovare la vita di un club?”.

