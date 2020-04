Procuratore aggiunto Figc: “Campionati? Forse, solo la “A” potrà riaprire”

Il Procuratore aggiunto Figc, Marco Di Lello, spiega i vari problemi che indurrebbero il calcio italiano a far ripartire solo il campionato di Serie A

Il Procuratore aggiunto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Marco Di Lello, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo:

“Non mi sarei affidato completamente alla comunità scientifica che non ha dato una straordinaria prova in queste settimane. Non scendo su questo terreno, non è giusto. Per quello che riguarda il calcio penso, azzardando una previsione, che non si riuscirà a fare molto di più di una ripartenza della Serie A.

Non so se la Serie B ripartirà, c’è bisogno di uno sforzo economico importante, non so quante società possono farlo. Lo escludo in LegaPro e LND, in Serie A ci sono questioni economiche troppo importanti per non farla ripartire.

Per quanto riguarda il nostro lavoro siamo pronti a riprendere per quello che è di nostra competenza, se deve azzardare una previsione, si farà uno sforzo importante per la Serie A e forse Serie B.

Premetto che in qualità di avvocato assisto l’ordine di biologi ed il professore Tarro che viene considerato eretico, stiamo producendo una serie di querele. La preoccupazione non è solo un giocatore che si ammala, ma qualche asintomatico, quindi occorrerà fare tamponi a tappeto per scovare tutti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli contro la Gazzetta dello Sport: “Ennesimo articolo inventato”

La FIFA, dà il via al ‘piano Marshall’: aiuti ai club colpiti da Covid-19. La cifra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nas sequestrano 300mila mascherine