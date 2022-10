Napoli-Bologna, previsione tattica e probabili formazioni

Napoli corre come un treno ad alta velocità e porta a casa il risultato anche con la Cremonese. È tempo di sfidare il Bologna, per cercare di blindare il primo posto. Qui la tattica di Napoli-Bologna.

Tattica Napoli–Bologna – Allo Stadio Maradona di Napoli, domenica 16 ottobre alle ore 18:00, il Napoli affronterà il Bologna di Thiago Motta. “Questione di moduli” è la rubrica dedicata agli appassionati di lavagnette tattiche, moduli e sistemi di gioco.

Il Bologna di Motta

Un inizio di campionato davvero turbolento ha determinato, in maniera negativa, il cammino Bologna allenato ad inizio stagione da Siniša Mihajlović. Le cose sono cambiate, la squadra faticando a trovare un risultato soddisfacente è stata affidata poi a Thiago Motta, che è riuscito a strappare un pareggio con la Sampdoria dopo una serie di amarissime sconfitte. Le probabili formazioni del Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Dominguez, Aebischer; Sansone.

La tattica del Bologna

Il cambio allenatore ha fatto si che molte abitudini si siano legittimamente azzerate, tuttavia la novità in panchina è una scelta che porta inevitabilmente a delle conseguenze. Motta è pronto a ripartire, o meglio rinascere, per mostrare alle rivali di Serie A quanto questo Bologna abbia le carte in regola per scalare la classifica e ritornare al gradino che merita. Tuttavia, i cambiamenti, anche se piccoli richiedono tempo. Thiago Motta ha si affida ancora al 4-2-3-1, e l’incredibile mossa dell’allenatore parte dalla mente, ossia, l’obiettivo è quello di abbandonare le vecchie abitudini. Medel è impiegato ancora come centrocampista centrale, Kasius e Cambiaso invece sulle corsie opposte. Al momento il Bologna ha bisogno di sperimentare, ma lo sviluppo offensivo è sempre l’obiettivo principale, difatti, contro la Juventus la squadra è apparsa molto fluida nelle giocate. I rossoblù, inoltre, in fase di rifinitura lavora con Arnautovic che esce dall’area di rigore come supporto ai compagni, ma c’è da dire che, il Bologna necessita di imparare a gestire in maniera più tattica gli spazi creati dal movimento, impiegando più velocità di scatto, in modo che l’attaccante possa trovarsi in linea con le possibili occasioni, e dunque, arretrare brevemente. Altro aspetto fondamentale è l’aggressività mostrata all’avversario anche in fase di non possesso, dunque il pressing e la marcatura ad uomo.

Il Napoli di Spalletti

Luciano Spalletti è pronto all’ennesima sfida, il tecnico è consapevole della macchina da gol che è riuscito a noleggiare. Tuttavia, gli infortuni non mancano e per una buona notizia che arriva, non ne manca una negativa. Partiamo dalle buone, Victor Osimhen è tornato più in forma che mai, mettendo subito a segno un gol in Champions League. Tuttavia, la gara di ieri ha lasciato strascichi dietro di sé, partendo dall’infortunio di Anguissa, che potrebbe essere costretto a saltare match importanti. La gara contro la Cremonese, invece, ha privato la squadra di un’altra colonna portate, ossia Rrahmani, che tornerà in campo con i propri compagni nel 2023. Le probabili formazioni del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Min-Jae, Mário Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

La tattica del Napoli

Napoli imprevedibile ed accattivante, anche nei momenti più complicati, è in grado di trovare la soluzione che porti ad un risultato vantaggioso. Lo ha dimostrato con la Cremonese, partita decisamente impegnativa per gli uomini di Spalletti, che partiti zoppicanti, hanno ritrovato la grinta in breve tempo. La stanchezza c’è, Luciano lo sa, ed è proprio per questo che si incorre ad infortuni continui, ma per battere il Bologna può contare sui suoi uomini chiave, tra i quali a disposizione è tornato anche Osimhen. La rosa è in forma, nonostante le innumerevoli gare molto ravvicinate tra di loro, il Napoli è sarà in grado di resistere al pressing avversario, grazie all’armonioso schieramento in campo, che dà sicurezza e tranquillità in tutti i reparti.

Barbara Marino

