Corbo su Calzona: “Adesso andrebbe via di notte, come ha fatto Spalletti”

Corbo su Calzona

Antonio Corbo editorialista de La Repubblica ha commentato la situazione attuale del tecnico Calzona. Ecco quanto si legge sull’edizione odierna.

Corbo:

“Il terzo allenatore della stagione, il preparato Ct della nazionale slovacca, venuto per rendere un favore a De Laurentiis e ad Hamsik ha preso le distanze.

Non siamo una squadra. Una bastonata dopo essersi sgolato per una settimana. Andrebbe via di notte, come il suo amico ed ex capostaff, Spalletti”.

