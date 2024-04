Il Bari cambia ancora una volta tecnico: esonerato Iachini, arriva Federico Gianpaolo

Il Bari cambia la guida tecnica, esonerato Iachini

Il Bari cambia ancora una volta la guida tecnica per risollevarsi da una stagione più che negativa e soprattutto per non retrocedere. La squadra in questo finale di stagione sarà affidata a Federico Giampaolo, fratello minore di Marco Giampaolo, promosso dalla Primavera. Di seguito la nota:

Il Bari cambia guida tecnica, esonerato Iachini: la nota

“Dopo un lungo confronto tra le parti, SSC Bari comunica di aver sollevato Giuseppe Iachini dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico marchigiano per la professionalità e la dedizione dimostrati ed augura allo stesso le migliori fortune. Nel contempo la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata, fino al termine della stagione, a mister Federico Giampaolo, fino ad oggi tecnico della Primavera biancorossa”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultime da Castel Volturno, il report: condizioni Olivera, Juan Jesus e Contini

Corbo su Calzona: “Adesso andrebbe via di notte, come ha fatto Spalletti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”