UFFICIALE – Pellegrini abbandona la Nazionale per infortunio: convocato Castrovilli

Pellegrini abbandona la Nazionale per infortunio

Lorenzo Pellegrini abbandona la Nazionale, il centrocampista della Roma, ha accusato fastidi al flessore durante la fase finale della seduta di allenamento di ieri a Coverciano, per cui dovrà lasciare il posto nella lista dei 26 . Il ct Mancini ha potuto sostituirlo, nell’ultimo giorno utile per i cambi in lista e ha deciso di convocare Gaetano Castrovilli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli, per sostituire Fabian si tiene d’occhio De Katelaere

Spalletti-Manolas, torna il sodalizio: il duo si ricongiunge

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Willy: domani al via processo al branco di Colleferro