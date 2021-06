Giovanili Benevento: tutte le novità su allenatori ed ultimi acquisti

Le squadre giovanili del Benevento si preparano a dare il benvenuto a nuovi allenatori e nuovi acquisti.

Il Benevento si accinge a rinforzare i suoi settori giovanile. A tal proposito Tutto Calcio Giovanile riporta le novità in merito ai nuovi obiettivi della Società giallorossa. La Primavera del Benevento potrebbe essere allenata da Gennaro Scarlato, che attualmente sta guidando i ragazzi under 17. Di conseguenza anche quest’ultimo settore potrebbe andare incontro ad un cambio in panchina, che potrebbe essere occupata da Dario Rocco. Infine Giuseppe Fusaro potrebbe essere il nuovo allenatore del settore beneventano under 16.

I cambiamenti non finiscono qui: un nuovo giocatore potrebbe infatti arrivare dal settore Under 15. Si tratta di Raffaele Masi, classe 2007, che attualmente è nella scuola calcio Virtus Junior Napoli. Il giovane ha sempre dimostrato grande personalità in campo, giocando con giocatori di un’età maggiore rispetto alla sua.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Carlo Ancelotti spegne 62 candeline: gli auguri della SSC Napoli

Napoli, non solo Emerson Palmieri: con il Chelsea potrebbe esserci un doppio accordo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Willy: domani al via processo al branco di Colleferro