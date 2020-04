Del Genio:”Napoli bel colpo di mercato, ecco cosa penso sui 5 cambi”

Paolo Del Genio loda il colpo di mercato del Napoli, ed è favorevole ai 5 cambi in partita

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio ha espresso le sue opinioni in merito alla proposta dei 5 cambi in partita e su Andrea Petagana che a Giugno vestirà la maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato: “Si parla di aumentare il numero dei cambi da tre a cinque. Parliamo di una cosa che ha stravolto l’umanità, non capisco perché le istituzioni calcistiche non siano più velocità nelle decisioni. Come se il calcio stesse fuori da quello che sta capitando al mondo intero in questo determinato momento storico. Io sono favorevole alla regola delle cinque sostituzioni. l club azzurro ha già fatto un ottimo colpo di mercato prendendo un giocatore di grandissimo livello per me: Andrea Petagna è un grande innesto, uno di quegli attaccanti che possono rivelarsi molto utili alla causa partenopea in vista della prossima stagione agonistica. Il Club azzurro lo ha preso, ma ho un interrogativo: è forte sempre? O ha bisogno di continuità per esprimersi al meglio sotto porta? Non ho dubbi, però, parliamo di un centravanti di primissimo livello”.

