Napoli: per il terzo sponsor accordo quasi trovato con Caffè Aloia

Il Napoli avrebbe quasi trovato un accordo per il suo terzo sponsor: Caffè Aloia.

È tempo di rivoluzione per il Napoli per quanto riguarda le collaborazioni. Dopo aver detto addio al marchio Kappa ed aver in favore di Armani, anche sul tema sponsor ci sono dei cambiamenti in corso. Il Napoli ha concluso la collaborazione con Kimbo ed a quanto pare potrebbe avviarne una con Caffè Aloia.

A riportare la notizia è la testata giornalistica Si gonfia la rete:

“Dopo il mancato rinnovo dell’accordo commerciale con la Kimbo, una nuova azienda sta per legare il proprio marchio al club di Aurelio De Laurentiis: Caffè Aloia è in procinto di chiudere un contratto triennale con il club azzurro. Dopo la partnership commerciale con la Kimbo, dunque, un’altra prestigiosa azienda di produzione di caffè sarà sulle maglie dei calciatori azzurri. Caffè Aloia è un marchio creato nel 1934, storicamente il primo caffè di Napoli. Nel giro di pochi giorni potrà essere annunciato l’accordo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, l’interesse per Berge è vivo da molti anni

Del Genio: “Nessun giocatore insostituibile. Fabian? Il più importante del Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Rabbi a Davide Donadei: “Facciamo un figlio”, ma stanno insieme da solo 4 mesi