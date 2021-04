Arbitri & Arbitri – Paolo Valeri è l’arbitro di Torino-Napoli

Arbitri & Arbitri – Paolo Valeri sarà l’arbitro che dirigerà Torino-Napoli, gara valida per la trentatreesima giornata di campionato.

Il Napoli si prepara ad affrontare le ultime sfide prima della fine del campionato; dopo le due gare importanti disputate in casa contro Inter e Lazio è la volta di affrontare il Torino di Davide Nicola. La squadra di Gennaro Gattuso è in splendida forma, soprattutto dopo aver rifilato ai biancocelesti ben cinque reti; l’obiettivo Champions League sembra essere sempre più vicino: mancano soltanto due punti infatti per raggiungere il quarto posto della classifica. Situazione totalmente opposta per i granata che distano solo tre punti dalla zona retrocessione, dunque una vittoria è indispensabile anche per la compagine piemontese.

Torino-Napoli: i precedenti con l’arbitro Valeri

Torino-Napoli si giocherà lunedì 26 aprile alle ore 18:30. La suddetta sfida avrà luogo allo Stadio Olimpico Grande Torino e l’arbitro che la dirigerà sarà Paolo Valeri. L’arbitro appartiene alla sezione di Roma 2 ed è uno dei più conosciuti della massima serie calcistica italiana, poiché vi arbitra dal 2007. Fino ad ora gli azzurri hanno incontrato Paolo Valeri in ventiquattro occasioni e sotto il suo arbitraggio hanno portato a casa quindici vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte.

Quella di lunedì sarà la terza volta in cui Paolo Valeri arbitrerà una sfida tra Napoli e Torino. Per due volte infatti le due squadre si sono scontrate in un match diretto dall’arbitro romano ed in entrambe le occasioni la partita è terminata con il punteggio di 1-1. Il primo incontro risale al 2012: in quella gara il Napoli passò in vantaggio poco dopo il fischio d’inizio grazie ad Edinson Cavani. La prestazione degli azzurri però inizia a calare con il passare dei minuti, il risultato viene mantenuto quasi fino alla fine, ma al minuto 91 un errore di Aronica permette a Sansone di rubare due punti ai partenopei. L’altro scontro in questione è molto più recente: Paolo Valeri ha infatti arbitrato anche la gara di andata di questa stagione tra le due squadre. Il risultato è invariato, ma questa volta è il Torino che va in gol per primo con Armando Izzo. Gli azzurri riescono a reagire ed alla fine, al minuto 92, arriva il pareggio siglato dal Capitano Lorenzo Insigne.

I precedenti di Valeri con il Torino

Il Torino ha incontrato Paolo Valeri ben sedici volte. Il bilancio della squadra piemontese è però negativo. Su sedici incontri i granata vengono sconfitti ben 12 volte, mentre riescono a vincere soltanto in una situazione: contro il Genoa lo scorso 4 novembre. L’ultimo incontro tra Paolo Valeri e la squadra di Davide Nicola risale a circa un mese fa, quando incontra l’Inter il 14 marzo. Il club piemontese riesce a tenere testa alla capolista quasi per tutto il match, ma nonostante la rete di Sanabria la sfida termina 1-2 a favore dei nerazzurri.

Maria Marinelli

Torino-Napoli, arbitra Valeri. Tutte le designazioni Campionato di Serie A

Napoli, i precedenti con la Lazio: biancocelesti non vincono in trasferta da sei anni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: pm Roma indaga per attacco hacker ad Axios