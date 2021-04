L’AVVERSARIO-La trentatreesima giornata di campionato è: Torino-Napoli

L’AVVERSARIO – Il Torino ospiterà il Napoli allo Stadio Olimpico Grande Torino per la trentatreesima giornata di campionato.

Torino e Napoli si affronteranno allo Stadio Olimpico Grande Torino il 26 aprile alle ore 18:30.

In seguito alla recente vittoria contro la Lazio gli azzurri hanno portato a casa non solo i 3 punti, ma una grandissima prova di forza che li ha contraddistinti in campo per tutti i novanta minuti. Questo Napoli sarà capace di tenere in bilico, per tutte le prossime giornate di fine campionato, le dirette antagoniste per la zona Champions. Sotto le ottime, grandi, prestazioni di questa immensa squadra è crollata anche la Lazio (5-2), nell’ultimo scontro diretto di questa stagione.

E’ arrivato il momento, per Gattuso e la sua squadra, di osservare da breve distanza e con atteggiamento fiducioso quel quarto posto, che è ormai diventato questione di vita o di morte. Ringhio dal canto suo, prima di lasciare definitivamente il club partenopeo, ha un solo obiettivo nella testa il raggiungimento della zona europea. Dunque, l’unione fa la forza, con una squadra di gran lunga più ottimista e fiduciosa il traguardo non è mai stato così vicino.

La notte al Maradona ha visto brillare in campo più di un protagonista, tra i napoletani, ma i grandi meriti vanno al capitano, Lorenzo Insigne, che ancora una volta si è fatto trascinatore della squadra. La doppietta affibbiata alla Lazio è la palese dimostrazione di quanto sia essenziale la sua presenza all’interno della squadra. Ma è il caso di sottolineare, però, anche la scia di gol che sono stati fatti da Politano, Mertens ed Osimhen.

Con meno due punti toccherà ai partenopei riuscire a superare Atalanta e Juventus, e perché no, raggiungere anche il Milan.

Il Torino in campo

Per il Torino la situazione è esattamente opposta, se il Napoli lotta per un posto in Europa, i granata competono per la salvezza. Sono solo 31 i punti guadagnati da inizio stagione, e la squadra solo adesso sta riuscendo a trovare una stabilità mentale e fisica che gli consenta di perseguire la scalata verso il riscatto.

Fino a qualche settimana fa, il discorso salvezza sembrava limitato a Torino, Cagliari e Parma. Oggi, invece, sono almeno sei le quadre che lottano per evitare le ultime tre posizioni della zona rossa in classifica. Il Toro che ha ancora una gara da recuperare, è riuscito a mettere nel mirino Spezia, Genoa e Fiorentina, e con un’imminente vittoria potrebbe approdare alla tredicesima posizione, e rendere questa la grande occasione per affrontare i match diretti e riuscire a portare a casa i 3 punti.

Una crescita importante per i granata che migliorano di giorno in giorno, con prestazioni sempre superiori ai loro standard, in quanto nei piani bassi della classifica è sicuramente la squadra che viaggia con il passo migliore. Sulla carta, è innegabile che la squadra di Nicola disponga della rosa più completa.

Le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Squalificati: Manolas

Indisponibili: Ghoulam, Ospina

Arbitro: Valeri

I precedenti

Tra Torino e Napoli in Serie A, Serie B e Coppa Italia, sono state disputate ben 153 partite con 49 vittorie, 55 pareggi e 36 sconfitte. Sarà invece la 67esima sfida in casa granata. Il bilancio sembrerebbe essere leggermente a favore del Torino con 24 vittorie contro le 18 del Napoli.

L’ultima vittoria in casa Napoli risale al 2019/20. Mentre per quanto riguarda il Toro, l’ultima vittoria in casa è della stagione 2014/15, il primo marzo, quando i padroni di casa si imposero contro i partenopei con l’1-0, grazie alla rete di Glik al 68esimo minuto.

Barbara Marino

