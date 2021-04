Napoli, agente Di Lorenzo: “Continua a dimostrare quanto vale sul campo”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato del difensore del Napoli a “Punto Nuovo Sport Show”.

L’agente di Giovanni Di Lorenzo è intervenuto nella trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo. L’agente Giuffredi si concentra sul percorso del giocatore con il club partenopeo, ma rilascia qualche dichiarazione anche sulla squadra in generale.

A proposito di Di Lorenzo afferma:

“Nonostante Di Lorenzo abbia preso un voto basso né io ne i miei giocatori ci soffermiamo su queste opinioni e sui voti dati dai giornalista. Può prendere anche 4, ma lui continua dimostrare sul campo quanto vale.”

In seguito Giuffredi fa qualche commento anche su Gennaro Gattuso:

“Ho sempre detto che il Napoli finirà la stagione al secondo posto della classifica. Sono felice, quello che ho detto durante l’anno si sta avverando. Ho pensato ciò anche quando tutti massacravano Gattuso e la squadra. Ho sempre detto che quando alcuni giocatori mancano è normale calare di rendimento.”

Infine, qualche parola anche sullo scudetto:

“Il Napoli sta dimostrando che può lottare anche per lo Scudetto: anche Milan ed Atalanta hanno avuto un periodo di crisi a causa degli infortuni. Chi ha mano giocatori infortunati è meno penalizzato. L’Inter è la squadra più forte, ma il Napoli lo avrebbe infastidito se non ci fossero stati tutti questi infortuni in squadra.”

