Napoli-Guido Rodríguez: trattativa avanzata, l’argentino si svincola dal Betis

Calciomercato – Napoli-Guido Rodríguez, le ultime

Calciomercato Napoli – Il giornalista di TyC Sports, César Luis Merlo annuncia su X novità di mercato che riguardano il Napoli ed il centrocampista argentino Guido Rodriguez.

Napoli-Guido Rodriguez

Ecco quanto scrive su X César Luis Merlo, giornalista di TyC Sports:

“Guido Rodríguez, il cui contratto con il Betis scade il 30 giugno, ha avanzato le trattative per firmare con il Napoli. Anche se oggi non è chiusa, è l’occasione più concreta per l’argentino”

L’argentino era già finito nel mirino degli azzurri lo scorso anno, ma non se ne fece più nulla perché il club scelse altre strade. A quanto pare adesso lo scenario è cambiato in quanto il calciatore sembra orientato a lasciare il Betis a parametro zero il prossimo 30 giugno.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Dries e Ciro Mertens visita a sorpresa all’allenamento del Napoli

SSC Napoli, il report: assente un big per problema di salute

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”