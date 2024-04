SSC Napoli, il report: assente un big per problema di salute

SSC Napoli, il report

SSC Napoli il report – Gli azzurri si sono allenati questa mattina al Konami Training Center, per preparare il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A.

Piacevole sorpresa oggi al Konami Training Center per la gradita visita di Dries Mertens con il figlio Ciro.

L’ex bomber azzurro ha assistito all’allenamento e ha salutato il gruppo con grande emozione e affetto.

La squadra ha iniziato la seduta svolgendo attivazione a secco. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che si sono alternati, sui campi 1 e 2, in circuito di forza e lavoro tecnico tattico.

Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kvaratskhelia non si è allenato per una gastroenterite. Terapie per Contini.

