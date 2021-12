Scotto: “Il Napoli con i soldi incassati di Manolas potrebbe puntare su un terzino sinistro”

Calciomercato Napoli, parla Giovanni Scotto.

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, ecco quanto dichiarato:

“Chi prenderà Aurelio De Laurentiis per sostituire Kostas Manolas? La cessione di Manolas mi ha sorpreso soprattutto per la tempistica. Se il Napoli cede, di solito ha già l’alternativa: potrebbe sostituire Manolas con un centrale in lista per la Serie A, ma potrebbe dirottare i soldi incassati e risparmiati su un terzino sinistro. La mia sensazione indirizza su Mandava del Lille, già prenotato per la prossima estate, al quale potrebbe essere aggiunto un Under 21 che non occuperebbe posti in lista”.