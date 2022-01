De Laurentiis chiama Dal Pino e De Siervo: vuole il rinvio di Juventus-Napoli

Il presidente azzurro vuole il rinvio dell’intera giornata di campionato

Il Mattino nella sua edizione odierna riferisce che Aurelio De Laurentiis vuole che la prossima giornata di campionato venga rinviata. Il presidente azzurro, si legge, è su tutte le furie e avrebbe comunicato la propria preoccupazione al dipartimento di Prevenzione della Asl Napoli 1, lo stesso che nel 2020 bloccò la partenza dei campani per Torino.

Il presidente azzurro avrebbe chiamato Dal Pino e De Siervo, chiedendo che venga preso in considerazione il rinvio della giornata in programma domani. In queste ore il club starebbe pensando anche di rinviare la partenza per Torino a domani mattina, in modo da ridurre al minimo il rischio di nuovi contagi e avere un quadro più chiaro della situazione.

