Angelozzi, ds Frosinone: “Gatti al Napoli? Giuntoli sa tutto di lui”

Il ds Angelozzi commenta le voci su Gattu al Napoli

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il ds del Frosinone Guido Angelozzi, che ha commentato le voci di mercato che danno Gatti vicino al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“E’ uno di quei calciatori attenzionati da diversi club italiani, anche tra le big del campionato di massima serie. Diciamo le prime sei, massimo tra le prime dieci, seguono in tante il calciatore. Io e i miei collaboratori lo seguivamo dall’Interregionale e poi l’abbiamo preso dalla Pro Patria, si è rivelato subito fortissimo. Per dieci anni giocherà in Serie A, sono convinto che arriverà anche in Nazionale. Contatti con Giuntoli? Lo stimo, è un grande amico. Lui sa tutto, poi ci sono delle cose che non si possono fare, Aspetto economico? Non entro, ma il Napoli è stato tra le prime società ad attenzionarlo. In questo momento il Frosinone cerca di tenere tutti i giocatori che reputa importanti, poi se ci sarà qualcosa di imprevisto come un’offerta a cui non si può rifiutare, allora potremmo pensarci. Napoli a giugno? A loro piace, ma tra l’attenzione e l’acquisto ce ne passa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Salernitana bloccata dall’ASL: “Non si muoverà da Salerno”

UFFICIALE – Anche Mario Rui positivo al Covid-19

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: in arrivo venti, pioggia e neve al Centro-Nord