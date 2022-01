Pedullà: “Via libera del Manchester per Tuanzebe, è prossimo all’azzurro”

Pedullà annuncia l’arrivo imminente di Tuanzebe

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito ufficiale, annuncia una novità in merito all’arrivo di Tuanzebe al Napoli. Ecco quanto riportato:

Axel Tuanzebe si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Su questo non ci sono dubbi, non esistono inserimenti tali da poter mettere in discussione il felice esito della trattativa. Ripetiamo che soltanto nelle prossime settimane, o nei prossimi mesi, verrà stabilità l’eventuale cifra per il riscatto. L’accordo tra i club è di 500 mila euro per il prestito secco oneroso. Soltanto dopo il via libera di domani potranno essere programmate le visite mediche, vendute senza fondamento per i giorni scorsi, in modo da poter regalare un importante rinforzo per Luciano Spalletti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Angelozzi, ds Frosinone: “Gatti al Napoli? Giuntoli sa tutto di lui”

Salernitana bloccata dall’ASL: “Non si muoverà da Salerno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Record di casi di Covid in Svezia, positivi anche i reali