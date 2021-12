Calciomercato, Giuntoli valuta tre nomi per il dopo Manolas

Calciomercato, i nomi per sostituire Manolas

Con la partenza di Kostas Manolas il Napoli avrà necessariamente bisogno di un sostituto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport Cristiano Giuntoli è al lavoro alla ricerca di un nuovo difensore. Sono tre i nomi sul taccuino del ds azzurro, che deve accorciare i tempi per regalare a Spalletti un nuovo elemento per il reparto arretrato. Yerry Mina dell’Everton può essere un occasione di mercato, il colombiano è ai margini della rosa del club d’oltremanica che con la giusta offerta potrebbe anche liberarlo. Poi ci sono Attila Szalai del Fenerbache e Felix Uduokhai, quest’ultimo è stato seguito molto da vicino e sembrerebbe il più papabile per sostituire Manolas.

