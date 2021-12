Pronta la maschera per Osimehn, si punta a farlo giocare contro la Juventus

Napoli, in arrivo la maschera per Osimhen

Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, è in arrivo la maschera che permetterà a Victor Osimhen di rientrare in campo. L’obiettivo del Napoli è quello di averlo in campo contro la Juventus, ma servirà anche l’ok della Nigeria che in quei giorni inizierà il ritiro per preparare la Coppa d’Africa. Il club azzurro è fiducioso, spera di poterlo avere a disposizione per il match del 6 gennaio a Torino.

