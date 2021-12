Milan-Napoli, Spalletti ha pochi dubbi. Scelto l’undici per la sfida contro i rossoneri

Milan-Napoli, Spalletti ha già in mente l’undici titolare

Milan-Napoli sarà una sfida molto importante per le ambizioni di entrambe le squadre, Spalletti ha molte assenze ed è costretto a scelte obbligate per l’undici titolare. In porta ci sarà Ospina, mentre in difesa confermata la coppa centrale formata da Juan Jesus e Rrahmani. Sugli esterni i soliti Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo torna titolare Anguissa, al quale verrà affiancato Diego Demme. In attacco Zielinski agirà alle spalle di Mertens, mentre sugli esterni offensivi spazio a Elmas e Lozano.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Rui; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

