Calciomercato, il Napoli pensa al rientro di Luperto in azzurro

Calciomercato, al Napoli può tornare Luperto

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il prossimo mese sarà molto importante per il calciomercato in entrata del Napoli. Il club azzurro ha necessità di sostituire Manolas, che qualche giorno fa ha firmato con l’Olympiakos. Si era pensato a Yerry Mina dell’Everton, ma il club inglese nelle ultime ore sembra aver alzato un muro. L’ipotesi al vaglio di Giuntoli, è quella di far ritornare alla base Sebastiano Luperto. Il difensore è attualmente in prestito all’Empoli, che potrebbe rivelarsi l’opzione per sopperire alla partenza del greco.

