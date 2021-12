Schira: “Più facile che rinnovi Mertens rispetto a Insigne”

Schira sui rinnovi di Mertens e Insigne

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato delle possibilità di rinnovo di Mertens e Lorenzo Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“Insigne? Sembra essere in una fase di ‘A lupo, a lupo!’, ormai l’agente del calciatore parla a microfoni aperti ripetendo sempre che l’offerta non è adeguata e sono arrivate tante richieste. In verità non ho conferma di tutte queste offerte, sicuramente è arrivata un’offerta molto ricca da parte del Toronto, mentre ho avuto smentite sulle voci del Tottenham di Conte. C’è stato qualche sondaggio di Everton e Newcastle che però non sono dei top team di Premier, smentite da parte di Juve e Milan, qualche pensierino lo potrebbe fare l’Inter ma non lo vedo nel 3-5-2 di Inzaghi. Credo che tutte queste voci siano volte a smuovere un po’ il Napoli per cercare un possibile rilancio del club azzurro. Rinnovo Mertens? Se il belga decide di andare incontro alla società dal punto di vista economico lo vedo meno difficile di quello di Insigne. Si potrebbe fare un rinnovo annuale senza problemi, magari inserendo una serie di bonus in base alle presenze e ai gol”.

