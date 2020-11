Memoria difensiva Juve-Napoli: ecco cosa c’era nel faldone dell’avvocato Grassani

Le sta provando di tutte il Napoli, per convincere la Corte d’appello federale della propria innocenza.

Il Napoli è convinto di essere una vittima e non complice, della mancata partenza per Torino in occasione dell’oramai famosa Juventus-Napoli non disputata.

L’avvocato Grassani, come riportato dal Corriere dello Sport, ha compilato una fitta arringa inserendo di certificati delle ASL, ma anche dei colloqui avuti con gli ispettori Federali a Castelvolturno.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juve-Napoli: in attesa del ricorso, spunta la data del recupero

Ricorso contro la Juve, le parole di De Laurentiis per convincere la Corte Federale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’attore di Daydreamer che interpreta Osman si è sposato, foto e video del matrimonio