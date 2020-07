Serie A, dopo Roma-Parma Fabbri rischia lo stop fino al termine della stagione

Uno stop che potrebbe essere più lungo del solito per un errore più pesante del solito. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così su Michael Fabbri, protagonista in negativo di Roma-Parma per il mancato rigore contro la Roma per il fallo di mano (evidente) di Mancini. Secondo quanto scrive la rosea l’errore al monitor potrebbe costare un lungo stop: possibile che venga fermato fino a fine stagione.

Sarebbe una decisione di una certa importanza quella di sospendere le prestazioni di Fabbri fino a fine campionato. A quel punto la stagione, ma in parte anche proprio la carriera, sarebbero entrambe compromesse. Nelle prossime ore si attende il verdetto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, l’entourage di Osimhen: “Preferiva la Premier, ma noi sappiamo che gli azzurri sono la scelta migliore”

Ass. Borriello: “Siamo al lavoro per riaprire lo stadio, Osimhen non abbia paura del razzismo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La ex fidanzata di Lorenzo Amoruso è Giulia Montanarini, sono stati insieme per più di 6 anni