Calciomercato Napoli, Osimhen riflette: niente paura, ma serve pazienza

Nessuna paura per Napoli e Lille in questi giorni di attesa per la decisione di Victor Osimhen. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla della trattativa per portare in azzurro l’attaccante nigeriano: “Il ruolo di Giuntoli è soprattutto scovare talenti, beffare la concorrenza, vincere con le idee, lo stesso tentativo che si sta portando avanti per Osimhen.

L’attaccante nigeriano non ha ancora dato il suo sì definitivo, prende tempo ma dalle parti non filtra ansia, sia dal Napoli che dal Lille la sensazione è che la pazienza sia la virtù decisiva in questa storia”

