Calciomercato Napoli, l’entourage di Osimhen: “Preferiva la Premier, ma noi sappiamo che gli azzurri sono la scelta migliore”

Calciomercato Napoli, l’agente di Osimhen: “Preferiva la Premier, ma noi sappiamo che gli azzurri sono la scelta migliore”

Victor Osimhen ed il Napoli, una storia che al momento tarda a sbocciare. Dopo la visita del giocatore, sembrava fosse tutto pronto per un’accelerata definitiva fermo l’epilogo positivo, ma al momento è ancora tutto da verificare. Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte, ha parlato nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, soffermandosi proprio sulla questione legata all’attaccante nigeriano: “Ho un filo diretto con un membro dell’entourage e gli ho chiesto se erano veramente siete arrabbiati con Osimhen. La risposta è questa: “Non siamo arrabbiati, però stiamo aspettando la risposta e speriamo sia positiva”.

Al momento il sì al Napoli lo hanno detto gli agenti, non il ragazzo. Non era assolutamente tutto fatto, però poi l’agente ha continuato così: “Lui ha paura di sbagliare, perché prima preferiva il campionato inglese, ma il Napoli ha fatto di tutto per convincerlo. Noi siamo convinti che sia la scelta migliore per lui in questo momento”. Gli agenti lo spingono verso Napoli ma il ragazzo è titubante perché vuole la Premier. Osimhen sta riflettendo. Gli agenti non stanno parlando con nessun altro club”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Auriemma: “Osimhen preferiva la Premier, ecco cosa frena la sua decisione”

Ass. Borriello: “Siamo al lavoro per riaprire lo stadio, Osimhen non abbia paura del razzismo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La ex fidanzata di Lorenzo Amoruso è Giulia Montanarini, sono stati insieme per più di 6 anni