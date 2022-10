Napoli, Spalletti pronto a lanciare Ndombele titolare. Tornano Rui e Politano

Napoli, Spalletti cambia ancora

Per la sfida contro la Cremonese, Luciano Spalletti cambierà almeno tre elementi nella formazione titolare del suo Napoli. Tra i pali Meret sarà ancora titolare, davanti a lui chance dal primo minuto per Ostigard che affiancherà Kim. Sui lati torna Mario Rui a sinistra, mentre a destra ci sarà il solito Di Lorenzo. A centrocampo possibile turno di riposo per Zielinski, il quale verrà con ogni probabilità sostituito da Ndombele. A completare il reparto ci saranno Lobotka e Anguissa. In attacco torna Politano titolare a destra, mentre a sinistra confermata la presenza di Kvaratskhelia. Al centro del reparto offensivo ci sarà Simeone, con Raspadori che comincerà la gara dalla panchina.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

