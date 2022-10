Calciomercato, il Napoli sulle tracce di Kadioglu del Fenerbache

Calciomercato, il Napoli interessato a Kadioglu

Secondo quanto riportato dal portale turco Sporx, il Napoli starebbe seguendo da molto vicino le prestazioni del centrocampista del Fenerbache Ferdi Kadioglu. Il club azzurro starebbe monitorando la situazione, tanto che avrebbe inviato alcuni emissari in Turchia. Il Fenerbache lo valuta 25 milioni, ma visti gli ottimi rapporti tra i due club il prezzo potrebbe anche essere rivisto al ribasso. Kadioglu è un centrocampista duttile, può agire sia da playmaker che come trequartista. Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero anche favorire il buon esito della trattativa, come lo è stato per Elmas e Kim in passato. Il Napoli con ogni probabilità continuerà a seguire Kadioglu, per poi decidere magari la prossima estate se dare o meno l’affondo decisivo.

Fonte immagine in evidenza: Flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sosa: “Ho parlato con Spalletti, stesse idee sugli schemi. A Cremona il Cholito, Raspadori in Champions”

Spalletti: “Spogliatoio maturo e pronto alle difficoltà. Non rischiamo Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ritrovata a Viterbo 13enne scomparsa ad Anguillara