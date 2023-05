La Gazzetta dello Sport – Caso Simeone, non è scattato il riscatto obbligatorio: la decisione del Napoli è chiara.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione su chi il Napoli ha intenzione di trattenere e chi no. In questo caso si parla di Giovanni Simeone, che nonostante l’ottima annata non è riuscito a far scattare formalmente il riscatto obbligatorio. Tuttavia, la posizione degli azzurri è chiara, non hanno intenzione di privarsi dell’attaccante: “La qualificazione in Champions e la realizzazione di 20 gol. La prima condizione si è avverata e non c’è dubbio che il Cholito abbia fatto benissimo, ma pur essendo l’unico della squadra ad aver segnato in tutti e tre i tornei (Coppa Italia compresa) il suo bottino si ferma a 9 reti.

Questo non frena il Napoli che lo riscatterà per 12 milioni. Simeone si è strameritato la riconferma e De Laurentiis è ben felice di avere giocatori così motivati e capaci di sfruttare ogni minuto che l’allenatore gli conceda in campo”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Spalletti in versione inedita: mascherato, lascia Castel Volturno: “Vi depisteremo”

Napoli, il report dell’allenamento in vista del Monza

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 13 Maggio 2023 a cura di Artemis