Dragusin, cessione a giugno: Juve e Napoli alla finestra

Dragusin vale 30 milioni per il Tottenham, e la cessione sarà possibile solo a fine stagione: “Un anno fa Dragusin aveva voluto fortissimamente la Premier League. Sul suo profilo c’era il Napoli, che non era riuscito a sostituire degnamente Kim Min-Jae, ma anche il Bayern Monaco. I bavaresi avevano offerto più soldi rispetto agli Spurs, ma la prima scelta era quella di giocare con il Tottenham, riuscendo poi a coronare il proprio sogno. Ora però la situazione appare differente: Dragusin non è riuscito a conquistarsi un posto da titolare indiscusso, anche se nelle ultime due gare ha giocato novanta minuti.

Il rumeno ha così attirato le attenzioni di club che lo conoscono decisamente bene. “È un onore per Radu essere desiderato da squadre come Napoli e Juve, ma in questo momento sono solo voci. Siamo concentrati sul Tottenham, ha ancora 5 anni di contratto. Non è facile andare in un top club e imporsi fin da subito, ha ancora 22 anni. Se non giocherà mai quest’anno è normale che si faranno altre valutazioni: a gennaio non si muove, a giugno si valuterà”.

Anche perché il Tottenham non ha intenzione di prestarlo, né eventualmente di mettere a bilancio una minusvalenza. Ed è anche difficile pensare che Juve e Napoli possano spendere una trentina di milioni circa durante l’inverno”.

