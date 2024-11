Tuttosport – Cairo su Simeone: pronto ad avvicinarsi alle richieste di ADL

Il Torino ha le idee chiare, Giovanni Simeone è un obiettivo per il mercato di gennaio. Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo: “De Laurentiis per cederlo chiederà 15 milioni. E non ha intenzione di indietreggiare. Vagnati aveva (indirettamente) proposto un prestito con diritto ma accetterebbe l’obbligo di riscatto. Il problema è la cifra e qui entra in scena Cairo. Il dt deve avere a disposizione una cifra importante per avere qualche speranza di portare l’argentino a Torino. Con 12-13 milioni potrebbe superare l’intransigenza del presidente del Napoli’.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

