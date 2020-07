Calciomercato Napoli, cessione o conferma per Lozano?

Cessione o conferma per HirvingLozano? Si interroga sul futuro del messicano, autore del gol decisivo contro il Genoa, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che cerca di anticipare le strategie del Napoli sull’acquisto più oneroso della storia del club.

“L’idea di Gattuso – si legge sulla rosea – è quella di continuare a testarlo prima di deciderne il futuro. Rivalutarlo è il primo obiettivo del club, che non vuole perderci se dovesse cederlo. Il finale di stagione servirà al tecnico per capire se Lozano potrà essere funzionale o meno al suo progetto tecnico. In società sono pronti a scommettere sulle qualità del ragazzo, il cui futuro è nella considerazione di Gattuso, anche se l’ipotesi che l’esterno venga confermato non è per niente remota. Anzi, è quasi una certezza”.

