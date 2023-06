Napoli, per la panchina azzurra spunta l’ipotesi Mancini

Il Presidente Aurelio De Laurentiis starebbe considerando anche Roberto Mancini come futuro allenatore del Napoli.

Tra le opzioni considerate da Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda il nuovo allenatore del Napoli ci sarebbe anche Roberto Mancini.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“DeLa ha pensato anche a lui come già accadde un bel po’ di anni fa – dopo Donadoni – e lo ha chiamato, lo ha contattato come si dice in questi casi, chiacchierando del più e del meno , chiedendogli intezioni e programmi e poi del Napoli. Il contatto è stabilito, per il momento, e Mancini ha registrato anche un po’ spiazzato, se vogliamo; ma il profilo è di assoluto spessore, altissimo e di caratura internazionale. Lui è un manager, un boss all’inglese, un uomo (chic) di mondo e di Champions: il grande obiettivo, il grande sogno di De Laurentiis. Per il resto, beh, la questione è legata a tanti fattori a cominciare dalla Nazionale, un percorso che merita riflessioni ampie, importanti, profonde. Già: bisogna guardarsi dentro, in questi casi, capire il tipo di esigenze. Il club è ovviamente un’altra cosa, è il quotidiano, sarebbe una nuova sfida. De Laurentiis, però, s’è portato avanti e ha gettato le basi per parlarne meglio, per discutere eventualmente di quello che non è stato anni fa ma che ora potrebbe anche essere con tutt’altri presupposti. Si vedrà. A questo punto non prima della Nations, del 18 giugno; il presidente, tra l’altro, volerà negli States probabilmente già la prossima settimana. Con o senza allenatore.”

