Sogno Dybala possibile, Bellizzano fomenta: “Il Napoli ha risparmiato 15-20%”

IlSole24Ore – Bellizzano fomenta: “Il Napoli ha risparmiato 15-20%, ora Dybala è possibile”.

Marco Bellizzano, per il Corriere del Mezzogiorno, ha parlato del sogno Paulo Dybala al Napoli:

“L’obiettivo era quello di ridurre il monte ingaggi e penso sia stato ampiamente raggiunto. Il Napoli è riuscito a risparmiare circa il 15-20%. Gli innesti che sono arrivati hanno stipendi molto più leggeri. Ma ora diventa essenziale investire in questo periodo di sviluppo del calcio italiano. Per anni la triade Juventus, Milan e Inter ha dominato e quando c’è stata qualche defaillance le squadre di fascia medio-alta sono riuscite ad approfittare. E a raggiungere la Champions, che vale 50-60 milioni

Il primo vantaggio sarebbe quello di ricreare entusiasmo in questa piazza. Per me lo spazio ci sarebbe. Poi, è chiaro, che sarà la dirigenza partenopea a valutare e credo ci stiano pensando. Il Napoli non può permettersi di ridurre il tasso tecnico della rosa. Le concorrenti si stanno attrezzando: il Milan è passato da un fatturato di 200 milioni a 300 e significa che può investire, l’Inter ha un tasso tecnico elevato, idem la Juventus che ha ricapitalizzato. Sulla carta le tre appaiono blindate, ma la lotta per il quarto posto sarà agguerritissima anche per la crescita di altre realtà come la Roma e l’Atalanta”.

