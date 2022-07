Sirigu-Napoli: c’è la volontà del giocatore, manca l’accordo sull’ingaggio

L’ex portiere di PSG, Genoa e Torino è diretto verso Napoli ma prima vanno limati alcuni dettagli

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli della trattativa Napoli-Salvatore Sirigu.

Queste le sue parole:

“La scelta del Napoli è su Meret, perché non ha avuto offerte importanti e anche perché il Napoli vuole rivalorizzarlo e dargli delle responsabilità. Il vice va preso. Al posto di Ospina il profilo equivalente è quello di Sirigu, a me risulta che il Napoli cerca solo questo portiere con il quale ha anche una buona parola e una reciproca volontà. Pero’ c’è un po’ di distanza economica, ha un ingaggio molto alto perché al Genoa prendeva 2 milioni. Ora deve trattare un contratto da vice, ma comunque importante. Si parla di un biennale, il Napoli vuole andare ampiamente sotto il milione di euro per entrambe le stagioni, invece Sirigu vorrebbe uno stipendio un po’ più alto”.

