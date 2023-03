Biglietti Torino-Napoli, prezzi e modalità d’acquisto

I biglietti per assistere alla sfida di campionato tra Torino e Napoli sono disponibili a partire dalla giornata di oggi. Il match tra la compagine di Luciano Spalletti ed il club granata allenato da Ivan Juric si terrà il prossimo 19 marzo alle ore 15.

D seguito il comunicato del club relativo all’acquisto dei biglietti:

Da domani in vendita i biglietti per Torino-Napoli, in programma domenica 19 marzo alle ore 15 🐂

🎟️👉 https://t.co/kLcMwIusSg#SFT pic.twitter.com/8uQSKmryNk

— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) March 2, 2023