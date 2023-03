Espulsione Mourinho: presentato ricorso per annullare la decisione

Il tecnico portoghese José Mourinho ha presentato ricorso dopo l’espulsone rimediata durante la sfida contro la Cremonese.

Il tecnico della Roma José Mourinho ha rimediato un’espulsione durante la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese ed ha presentato un ricorso con l’obiettivo di annullare completamente la decisione del giudice sportivo.

Ecco quanto riportato il merito dalla Gazzetta dello Sport:

“L’obiettivo è “restituire” la panchina a José Mourinho prima del fischio d’inizio di Roma-Juventus. Per questo il club dei Friedkin, rappresentato dai suoi legali, nel pomeriggio ha depositato in Procura Federale un ricorso d’urgenza per annullare le due giornate di squalifica inflitte al portoghese dopo l’espulsione rimediata a Cremona. Un episodio diventato subito un caso mediatico, in seguito alle frasi ingiuriose rivolte allo Special One dal quarto ufficiale Marco Serra, che ha convinto il Procuratore Chinè ad aprire un fascicolo d’indagine. Proprio sulla base di quanto successo allo Zini martedì scorso, a Trigoria sono convinti di riuscire ad ottenere il totale annullamento del provvedimento adottato dal giudice sportivo.”

