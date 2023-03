Atalanta, tre giocatori infortunati in vista del Napoli

Il tecnico Gian Piero Gasperini fa il punto della situazione sugli infortunati dell’Atalanta, che a breve sfiderà il Napoli.

Gian Pero Gasperini ha fatto il punto della situazione sugli infortunati dell’Atalanta, club che dopo l’Udinese dovrà sfidare il Napoli. Il tecnico bergamasco è intervenuto in conferenza stampa proprio in occasione della prossima sfida contro il club friulano.

“Domani contro l’Udinese mancheranno anche Scalvini, Zapata e Palomino. In questo momento le assenze pesano più di altri periodi ed abbiamo bisogno che tutti vadano veramente al massimo per quello che vengono impiegati. L’Atalanta è sempre stata nella parte alta della classifica, soffermarsi sulla mancanza del filotto di vittore mi sorprende. Certo, per rimanere lassù c’è bisogno di qualche filotto di questo, che perlomeno ti allontana dalle squadre da dietro.”

Infine, ecco le parole dell’allenatore in vista della sfida contro il Napoli:

“Adesso l’attenzione è tutta sull’Udinese. Non sarà facile recuperare tutti e tre gli infortunati, ma qualche speranza c’è. Zapata comunque non sarà a disposizione”.

Fonte foto: Instagram @atalantabc

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Eintrach: ormai è sold-out, poche decine di biglietti rimasti

Lo juventino Zuliani sminuisce (ancora una volta) il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tentano acquisto criptovalure con denaro falso, denunciati