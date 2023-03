Alvino sulla Juventus: “La retrocessione è certa”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato della situazione attuale in cui si trova la Juventus attraverso il proprio account Twitter.

Carlo Alvino è intervenuto tramite il suo account ufficiale Twitter per commentare la situazione attuale della Juventus. Il club bianconero è stato di recente destinato a ben 15 punti di penalizzazione nella classifica di Serie A a causa dell’inchiesta in cui sarebbe coinvolta. Per tale ragione attualmente si trova al settimo posto con 35 punti e sta combattendo per avere un posto nella prossima stagione di Europa League.

Il giornalista si è soffermato in particolare sulla retrocessione del club bianconero, affermando che sarebbe certa. Di conseguenza i 15 punti di penalizzazione in classifica sarebbero solo un contorno. Di seguito le sue parole:

“Ma è così difficile capire che il -15 per le plusvalenze non è altro che un cioccolatino, una caramella, il nulla mischiato col niente? Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Manovra stipendi retrocessione certa!”

Ma è così difficile capire che il -15 per le plusvalenze non è altro che un cioccolatino, una caramella, il nulla mischiato col niente? Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Manovra stipendi retrocessione certa! — Carlo Alvino (@Carloalvino) March 3, 2023

