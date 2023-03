Lazio, Sarri pensa a Zielinski se dovesse partire Milinkovic-Savic

La Gazzetta dello Sport riporta che il tecnico della Lazio Maurizio Sarri sarebbe interessato al centrocampista Piotr Zielinski.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è concentrata sull’interesse che l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri avrebbe per il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato il polacco sarebbe il primo nome sulla lista del tecnico biancoceleste in caso di addio di Sergej Milinkovic-Savic.

Dal quotidiano si legge:

“La sfida tra Napoli e Lazio vedrà contrapporsi nella stessa zona di campo due cardini delle rispettive squadre come Piotr Zielinski e Sergej Milinkovic-Savic. Un confronto che potrebbe decidere la partita, vista la quantità e la qualità che i due centrocampisti sono capaci di esprimere in una partita. Spalletti e Sarri sanno che si giocheranno molto in quel settore di campo e hanno preparato la partita tenendo conto proprio di questo duello in mediana. Tra l’altro, il polacco è il giocatore che Sarri vorrebbe rilevare dagli azzurri nel caso in cui alla fine della stagione Lotito dovesse cedere Milinkovic-Savic. Già in passato aveva fatto il suo nome per l’eventuale sostituzione del serbo e anche in questo momento lo considera il perfetto perno da inserire in rosa. Lui, insieme a Mario Rui squalificato, è l’unico superstite del Napoli sarrista. Ora è una colonna del progetto tecnico di Spalletti, ma domani chissà che non possa davvero ritrovare l’allenatore che l’ha forgiato nel nostro campionato.”

Fonte foto: Instagram @zielu_94

