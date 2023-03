Napoli-Lazio, lo Stadio Maradona registra un altro sold out

In occasione della sfida tra Napoli e Lazio ci sarebbe ancora un altro sold out allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il quotidiano Repubblica si è concentrato sulla sfida di questa sera tra Napoli e Lazio, in particolare sul fatto che lo Stadio Diego Armando Maradona sarà ancora una volta sold out.

“Il Maradona stasera sarà di nuovo sold out ed è un’altra missione compiuta: del passato restano i bei ricordi, ma i rimpianti non ci sono più. Spazio ai titolarissimi, il turn over può attendere. “Tutti i miei meriterebbero spazio, mi dispiace per chi dovrà stare fuori”, ha spiegato Spalletti in conferenza stampa alla vigilia confermando la volontà di mettere in campo ancora i migliori. E allora Meret in porta, con Di Lorenzo e Olivera (squalificato Mario Rui) sulle fasce. Davanti a Kim e Rrahmani, ancora Anguissa-Lobotka-Zielinski. “Elmas meriterebbe di giocare” ha però voluto sottolineare Spalletti dal Konami Training Center di Castel Volturno. Tridente intoccabile in questo momento, con Lozano a completare il reparto dominato da Osimhen e Kvaratskhelia.”

