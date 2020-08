Milik detta le condizioni per il passaggio alla Roma

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta la richiesta economica di Arek Milik alla Roma.

Stando al quotidiano, Milik avrebbe chiesto un contratto di 5 anni con un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione:

“Milik si è promesso alla Juventus, in epoca non sospetta, poi ha capito che forse la strada per Torino è diventata piena di insidie ed ha fatto sapere alla Roma, che potrebbe ritrovarsi senza Dzeko, di essere pronto a discutere, per un quinquennale da cinque milioni. O altrimenti si guarderà intorno, ascolterà i tedeschi, gli inglesi, gli spagnoli, chiunque voglia parlarne, per non dover starsene un anno (un altro ancora, dopo i due perduti per infortunio) ai margini di un progetto che non è più il suo e neanche del Napoli”.

