De Laurentiis su Osimhen: “I tifosi dovranno supportarlo! Compensi? Dovrei fare come in Germania”

Il presidente De Laurentiis ha parlato di Osimhen nella lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss

Il numero uno del Napoli, presente al ritiro di Castel di Sangro, ha rilasciato una lunga intervista alla radio ufficiale del Calcio Napoli. Nel corso dell’intervento si è soffermato anche sul nuovo acquisto Osimhen:

“E’ stato sette mesi fermo, deve conoscere il calcio italiano che è fatto molto di tattica, bisogna dargli tempo e spazio. Essendo molto giovane, avendolo preso per i prossimi sei anni, me lo devo coccolare. Prego i tifosi di supportarlo invece di sopportarlo, con il loro supporto arriverà l’aiuto che lo farà crescere ed inserire in un contesto dove Rino Gattuso non farà sconti a nessuno”. Il presidente si sofferma poi sui compensi: “Ogni tanto vedo che Gazzetta e Corriere parlano di 47 mln! Dove escono certi compensi? Devo prendere l’abitudine di pubblicare i contratti, potrei metterli sul sito. In Germania, dove sono molto seri, si parla sempre di compensi lordi”.

