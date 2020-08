Calciomercato, Thiago Silva va al Chelsea. Era stato accostato al Napoli

Thiago Silva al Chelsea

Come riportato da sportmediaset, Thiago Silva avrebbe scelto il suo nuovo club. Il difensore brasiliano andrà al Chelsea, dove firmerà un accordo annuale da milioni. L’ormai ex del Psg, nelle scorse settimane era stato accostato anche al Napoli. Gattuso avrebbe fatto il suo nome alla dirigenza azzurra, ma la super offerta del club londinese ha convinto Thiago Silva ad accettare l’avventura in Premier League.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis chiarisce: “Nuove maglie? Dal 27 in vendita, e sullo sponsor in rosso…”

Calciomercato, Reguilon e Tagliafico per la fascia sinistra. I dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Greta Thunberg torna a scuola, ‘finito l’anno sabbatico’