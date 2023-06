Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni della gara

Il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato le probabili formazioni della sfida di campionato tra Napoli e Sampdoria.

Napoli e Sampdoria si sfideranno nel tardo pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona. Il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato attraverso il suo sito ufficiali le probabili formazioni delle due compagini.

Ecco quanto si legge:

“Il Napoli si gode la festa scudetto nell’ultima giornata, ospitando l’ultima della classe, la Sampdoria al Maradona. Spalletti proverà a schierare la migliore formazione possibile, con alcuni record personali dei calciatori che inseguono traguardi importanti. Ha il dubbio Olivera e Politano e Mario Rui non al meglio. Torna Elmas in attacco al posto di Lozano, come terzino a sinistra Spalletti potrebbe schierare Bereszynski. “In casa Samp, Stankovic ritrova Gunter dopo la squalifica, ma ha ben nove indisponibili. Probabile l’impiego di tantissimi giovani per salutare questa stagione disgraziata.”

