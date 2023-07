Corriere dello Sport – Serve il rinnovo: Zielinski rischia di restare fuori rosa. Pronti 20mln dalla Lazio.

Lotito adesso può pensare seriamente a Piotr Zielinski. Con l’addio di Milinkovic-Savic, sbarcato in Arabia per 40 milioni, la Lazio è pronta a piombare sull’azzurro. Il polacco vorrebbe restare al Napoli, anche a scadenza, ma se non ci saranno le condizioni per farlo, e se il rischio di restare fuori rosa diventerà concreto, valuterà la proposta della Lazio. Il giocatore conosce bene Sarri dai tempi dell’Empoli e il presidente biancoceleste sta preparando un’offerta da 20 milioni.

