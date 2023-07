La Gazzetta dello Sport – Il Psg aggancia Osimhen, ma ADL chiede 200mln per la cessione.

Aurelio De Laurentiis non fa regali, ma neanche sconti. Il patron ha rialzato la posta per Osimhen: adesso se il Psg lo vuole deve cacciare 200 milioni. Questo è quanto testimoniato: “Quando il Psg offrì cento milioni e De Laurentiis disse di no, raddoppiando la richiesta, ormai un mese fa, il patron del Napoli ha iniziato una lunga partita a poker che durerà almeno per tutto luglio. Cioè il periodo che servirà per capire se Mbappé resterà o meno a Parigi”.

Fonte foto: Flickr.com

