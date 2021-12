Salernitana – Rischio esclusione dalla Serie A, nessuna offerta concreta

Salernitana – Rischio esclusione dalla Serie A, nessun’offerta concreta per l’acquisto del club granata.

Alfredo Pedullà, sul proprio sito web riporta la notizia dell’ANSA che sottolinea e riconferma il periodo nero della Salernitana: “Continua il periodo nero della Salernitana. Il club granata, oltre all’ultimo posto in classifica nella Serie A, deve far fronte alla questione societaria. Secondo quanto riporta l’Ansa, il club campano, ad oggi, non avrebbe trovato nessun acquirente, motivo per cui la Salernitana potrebbe essere esclusa dal campionato italiano, a meno che entro il 31 dicembre arrivi un’offerta”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caso Suarez, Moncalvo: “Sono indignato, è stata una farsa”

Ag. Insigne tuona: “A gennaio tutto cambia, non possiamo rischiare!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Untore hiv: Cassazione conferma condanna a 16 anni e 8 mesi