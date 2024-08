Lukaku al Napoli, tra lunedì e martedì le visite mediche

Romelu Lukaku dovrebbe arrivare a Napoli in pochissimo tempo. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de Il Corriere dello Sport tra pochi giorni ci saranno le visite mediche, cioè tra lunedì e martedì.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“Dopo la definizione dell’affare a Londra, ieri Lukaku è volato in Belgio dalla sua famiglia, dai figli Romeo e Jordan. Il club e il suo agente, Federico Pastorello, hanno invece lavorato alla definizione degli ultimi aspetti legati ai diritti d’immagine: appena ogni dettaglio sarò sistemato, Romelu partirà per Roma. Cosa che nella migliore delle ipotesi, cioè nel quadro ideale disegnato dalle parti, dovrebbe accadere domani. Al massimo martedì. Dopo i test a Villa Stuart, di corsa a Napoli. Da Conte e dai nuovi tifosi: l’appuntamento è per sabato al Maradona, ore 20.45, contro il Parma.”

